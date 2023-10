Milano granata: lervolino convoca De Sanctis e Milan per la decisione sull'allenatore

Il destino di Paulo Sousa è appeso a un filo: più no che sì, l'esonero appare inevitabile. Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, vuole però ponderare bene e non solo perché in ballo c'è l'ingaggio dell'allenatore portoghese, circa 1,1 milioni a stagione per due anni ma con possibilità di svincolarlo nella seconda annualità, senza penale a carico del club. La riflessione riguarda i candidati alla sua sostituzione.

Il summit

Per questo motivo, ha convocato a Milano l'amministratore delegato Maurizio Milan e il direttore sportivo Morgan De Sanctis. Al termine della partita, il ds ha avuto un confronto con l'allenatore e in precedenza ce n'era stato uno nello spogliatoio di Monza con i calciatori, insieme all'ad. E' stato un modo per tastare il polso alla squadra e all'allenatore, insomma per prendere ulteriore consapevolezza del momento critico. Ma è evidente che la Salernitana sul fondo della classifica meriti un cambio di rotta per tentare tutto ciò che è nelle possibilità del club. Paulo Sousa non è l'unico responsabile della crisi profonda, anzi il campo rispecchia difficoltà e disagi intra moenia che poi si riflettono sul campo. C'entra anche la strategia della proprietà che evidentemente, al netto del riscatto per Pirola e per Dia più rinnovo ad Ochoa, non è stata sufficiente. C'entra il mercato condotto che - alla luce di quanto il campo fa vedere - non è riuscito a colmare lacune. Quindi la Salernitana di oggi è frutto di una serie di problemi e di concause ma in questo momento Iervolino comincia dall'allenatore e poi valuterà.

I profili

Il toto allenatore è già partito da alcune ore. Il primo profilo valutato dalla Salernitana è Tudor, che però aspetterebbe anche la chiamata di una big europea. Ci sarà un nuovo tentativo, ma la strada per lui è in salita. E' subito disponibile Beppe Iachini, al quale sta pensando anche la Sampdoria non convinta di trattenere Pirlo. Iachini, ex Fiorentina come Paulo Sousa, aveva un emissario all'U-Power Stadium: in tribuna per Monza-Salernitana c'era il suo vice Carillo. Iachini ha già allenato in passato Franck Ribéry, oggi fresco di abilitazione Uefa-B, collaboratore tecnico. Iervolino riflette ancora su due profili: si tratta di Stramaccioni e di Pippo Inzaghi. A Monza in tribuna c'era anche Massimo Oddo, ma era una presenza legata anche alla sua vicinanza a casa, dal momento che risiede proprio in Brianza.