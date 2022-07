Due mesi di stop per Lovato: la Salernitana corre ai ripari

Salernitana-Roma, debutto dei granata in campionato contro la squadra di Mourinho e Dybala, si giolcherà il 14 agosto e Matteo Lovato sarà costretto a seguirla da spettatore. Lo farà almeno fino ad ottobre, perché il consulto specialistico al quale si è sottoposto dopo l'infortunio alla caviglia sinistra ha rilevato la lesione parziale dei legamenti, uno su tre.

La diagnosi

Lovato è stato visitato a Roma, a Villa Stuart, e qui ha effettuato anche la risonanza magnetica. Le lesione è classificata oscillante tra il secondo e il terzo grado ma non è necessario il ricorso al bisturi. Si opterà, quindi, per la terapia conservativa, che significa al momento tutore, poi bende zincate e quindi percorso riabilitativo finalizzato ad eliminare l'edema. Adesso la caviglia di Lovato è ancora gonfia e per questo motivo dovrà ritornare a Villa Stuart il 27 luglio per una nuova e definitiva valutazione, finalizzata a stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero, al momento stimati in almeno due mesi.

La strategia

Il campionato, però, è ormai alle porte e la Salernitana, che si dispone in campo con il modulo 3-5-2, ha bisogno di sei difensori centrali - il titolare e l'alternativa di ruolo - per affrontare la stagione. Ceduto Bogdan alla Ternana (prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 300mila euro più il 30 per cento da corrispondere al club granata sulla futura rivendita), la Salernitana cederà anche Gagliolo alla Reggina ma nel frattempo vuole rimpiazzare Lovato con un nuovo under di qualità. Tutte le strade portano al bravo Okoli, di proprietà dell'Atalanta, l'anno scorso in forza alla Cremonese. Il calciatore, però, è uno degli osservati speciali del tecnico Gasperini, che vuole valutarlo con attenzione durante il ritiro, prima di dare il via libera alla sua cessione. Per portare Okoli in granata occorre attesa, pazienza. Arriverebbe in ogni caso con la formula del prestito.