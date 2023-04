Candreva regala il sogno alla Salernitana, la voce dei tifosi: "Sorpresa di Pasqua"

Su quel pallone nato come cross e diventato una traiettoria al veleno, hanno soffiato circa 25mila persone: al 44'45" del secondo tempo, Salernitana-Inter ha preso un'altra piega, è diventata la sorpresa di Pasqua. All'ultimo assalto, contro uno squadrone che aveva tirato 25 volte in porta, i granata hanno afferrato il pareggio insperato, quasi miracoloso. Il pacco regalo lo aveva confezionato Memo Ochoa sfoderando parate mostruose, ma il fiocchetto lo ha messo Tonino Candreva, capitano di giornata dopo l'assenza di Mazzocchi. Stavolta è lui che "fa impazzire l'Arechi".

La voce dei tifosi

Il commento di Mimmo Rinaldi: "Tu chiamale se vuoi... Emozioni. I singoli fanno la differenza, si dice da sempre. Noi lo possiamo confermare. Immaginiamo per un attimo la Salernitana senza Ochoa: avremmo assistito a Salernitana-Inter dello scorso anno. Il colpo di Candreva è un colpo di fortuna ma la fortuna è stata alimentata dalle innumerevoli parate del portiere messicano. Un altro punto va più che bene: muoviamo ancora la classifica, la squadra è consapevole delle sue forze e col nuovo ciclo riesce a strappare punti con chiunque". Mario De Rogatis commenta:"È davvero imprevedibile il gioco del calcio, l'importante è crederci fino alla fine. E' stato un match nel quale l'Inter ha graziato i granata senza chiudere l'incontro, anche per le qualità di un immenso Ochoa, che ha parato l'impossibile. Diamo i meriti a Sousa, che dopo un primo tempo guardingo, con una difesa praticamente a 5, ha chiuso con i tre attaccanti e con il centrocampo votato alle verticalizzazioni e alla fase offensiva. La squalifica di Lassana Coulibaly a Torino potrebbe non sentirsi, visti la grinta e lo stato di forma mostrati da Nicolussi Caviglia. A mio avviso bastano 5 punti per la salvezza". Antonio Positano: "Grande Ochoa. La squadra ha sofferto ed è rimasta in partita. Nel secondo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni. Gyomber monumentale e Nicolussi Caviglia in grande spolvero. Il punto ci avvicina al nostro obiettivo e rende il finale di campionato un po’ più agevole". Paolo Toscano: "Ottimo risultato, ottenuto giocando un bellissimo secondo tempo. Bravo Paulo Sousa a modificare l’assetto della squadra. Ormai la salvezza è sempre più vicina". La chiosa di Ciro Troise: "Propongo di intitolare una piazza a Guillermo Ochoa. Buona Pasqua".