Salernitana-Juventus allo stadio Arechi: prezzi da top club, ecco l'annuncio

Il 29 dicembre comincerà la prevendita dei biglietti di Salernitana-Juventus.I bianconeri allenati da Massimiliano Allegri saranno ospiti della Bersagliera il 7 gennaio. La partita sarà un curioso replay della sfida di Coppa Italia, in programma il 4 gennaio all'Allianz Stadium.

I dettagli

La prevendita inizierà alle ore 10 del 27 dicembre. I tagliandi saranno in vendita fino alle ore 10 del 29 dicembre con diritto di prelazione per possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana. La vendita libera partirà alle ore 12:00 di venerdì 29 dicembre. Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore per chi acquista il singolo tagliando d’accesso. I prezzi: Tribuna Rossa Vip Nord-Sud 120 euro, 75 e 55 rispettivamente biglietto intero, over 65 e donne, under 14; Tribuna Verde Sud/Nord 90 euro, 60 euro e 45 euro; Tribuna Azzurra 75 euro, 55 euro, 25 euro; Distinti 60 euro, 45 euro, 20 euro; Curva Sud 45 euro.