Dai rimpianti alla speranza granata, la voce dei tifosi: "La squadra è viva, crediamoci"

Sarà stato l'effetto Sabatini, ritratto in uno stendardo come Albus Silente. Sarà stato forse il ricordo dello stesso risultato ottenuto dalla Salernitana formato 7% contro il Milan, due anni fa (finì di nuovo 2-2 e sempre con i rossoneri in rimonta). Sarà, infine, uno scherzo del cuore, che consiglia alla mente di convincersi e di crederci ancora. C'è tutto questo nel frullatore dell'antivigilia di Natale, il giorno dopo Salernitana-Milan. Sebbene in difesa la squadra continui ad essere una gruviera, i tifosi ci credono e la Salernitana più baldanzosa e coraggiosa della stagione ha restituito un filo di speranza. Servirà un miracolo, ma Salerno ha già avuto... fede una volta ed è stata premiata. In questo momento lo stato d'animo dei tifosi è sintetizzato in una serie di striscioni. Il primo è stato esposto in curva Sud Siberiano: "La Salernitana è nostra, è la nostra vita", come a volerne ribadire la proprietà morale. Il secondo è stato esposto nei Distinti: "Amarti m'affatica, amarti mi consola".

Finisce 2-2: la cronaca della partita

La voce dei tifosi

Mario De Rogatis: "Nel commentare la partita c'è soltanto un forte rammarico. Urge rafforzare decisamente la linea difensiva, se vogliamo competere con le altre e salvarci. Non è possibile subire sempre almeno due gol a partita, su cross dalla trequarti. Per restare in serie A non bastano grinta e cuore, ci vuole qualità in ogni reparto. Ed è qui che occorre la mano di Sabatini, con il supporto finanziario della società". Mimmo Rinaldi: "Per poco non ci facevamo un Natale ottimo ed invece il solito svarione difensivo fa rimandare il tutto. Peccato davvero. Sabatini dovrà compiere un altro miracolo. Ma siamo fiduciosi. Sembriamo vivi. Uso il condizionale, perchè non mi fido, altrimenti avremmo altra classifica". Paolo Toscano: "Un vero peccato! Abbiamo fatto una grande partita e meritavamo la vittoria. Restano la prestazione e gli ottimi segnali di ripresa che ci lasciano ben sperare per il futuro". Antonio Positano: "Si riparte da un 2-2 contro il Milan. Corsi e ricorsi storici ? Speriamo. Abbiamo visto almeno un po’ di grinta in più ma purtroppo anche gli stessi errori. Urgono rinforzi soprattutto in difesa. Secondo me c’è anche qualche responsabilità di Inzaghi per i cambi soprattutto nell’ultimo slot". Ciro Troise: "Avanti così, ci salviamo. Buon Natale a tutti".