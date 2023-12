Venticinquemila tifosi allo stadio Arechi: gli ultras granata scelgono una frase del Siberiano

E' la notte dei desideri ma anche degli aut aut. L'ambiente granata resta in fermento, gli ultras hanno scelto una frase cara al Siberiano per caricare la Salernitana, lanciarla all'assalto del Milan ma nello stesso tempo per ricordarle di onorare la maglia fino alla fine.

Lo striscione

"La Salernitana è nostra, è la nostra vita". Parole care a Carmine Rinaldi, indimenticato capo ultras, sono state trascritte su uno striscione che i supporter della Bersagliera hanno srotolato in curva Sud. Ci sono 25mila tifosi sugli spalti dello stadio Arechi. Il settore ospiti è sold out e c'è una massiccia presenza di tifosi del Milan anche nel settore Distinti. Il dg Walter Sabatini non è allo stadio ma è già operativo sul mercato e sarà ripresentato domani, 23 dicembre, alle ore 12 nei saloni della concessionaria Noviello in zona industriale.