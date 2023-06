Mercato granata: dialogo fitto con la Lazio, fari puntati anche su un ex pretoriano di Sousa

La Salernitana dialoga fitto con la Lazio per ottenere Cancellieri. Il calciatore, che piace anche al Monza, potrebbe aiutare Sousa ad impostare un gioco più arioso, che spazi sull'esterno. L'obiettivo dei granata, infatti, è aggiungere alle attuali sottopunte (Candreva e Kastanos) un'ala anziché un altro trequartista. Cancellieri è il profilo individuato e la Lazio, in contemporanea, strizza l'occhio a Bonazzoli.

Discorso allargato

Nel frattempo i capitolini dispongono anche di un bravo centrocampista di caratura internazionale, che a Salerno potrebbe colmare il vuoto in organico creatosi dopo la partenza di Vilhena, non riscattato. Uno dei giocatori sotto osservazione è Toma Basic. Ai tempi del Bordeaux, dunque nella squadra che fu anche di Adli richiesto al Milan, Sousa difficilmente si privava del centrocampista croato, oggi 26enne. Lo schierava molto spesso in coppia con Otàvio. La Lazio ha messo Basic in uscita: la sua valutazione è di circa 6 milioni di euro, bisognerebbe poi ragionare sulle modalità della cessione e sull'ingaggio del calciatore. Di sicuro fa parte del gruppetto degli scontenti: era arrivato per fare scintille ma non si è mai pienamente inserito nel gioco di Sarri. Nel frattempo la Salernitana attende di dialogare con la Juventus per Hans Nicolussi Caviglia - non ha versato 8 milioni per il riscatto, potrebbe essere interessata ad un acquisto a titolo definitivo e calmierato per 1,5 milioni più percentuale ai bianconeri sulla futura rivendita - e ascolta l'offerta del Milan e del procutatore di Brescianini. Il centrocampista ritorna ai rossoneri per fine prestito dopo la positiva esperienza di Cosenza, culminata con la salvezza ottenuta ai playout.