Luci all'Arechi: la Salernitana prepara memorial Iervolino e Coppa Italia

Luci all'Arechi, mancano pochi giorni al ritorno in città dell Salernitana. Il primo "assaggio" davanti al pubblico granata sarà il memorial Angelo Iervolino, seconda edizione. Già noto l'avversario - i tedeschi dell'Augsburg - il club dell'ippocampo ieri ha ufficializzato anche i prezzi dei biglietti d'ingresso, compresi i diritti di prevendita. Fischio d'inizio il 5 agosto alle ore 20.30: tribuna rossa vip 30 euro, ridotto (over 65, donne e under 14) 15 euro; tribuna verde 25 euro e 12,50; tribuna azzurra 20 euro e 10 euro ridotto; Distinti 15 euro e 7,50; curva Sud 10 euro.

La Coppa Italia

La Lega Serie A nel frattempo ha reso noto anche il fischio d'inizio della prima gara ufficiale della Salernitana. Il 13 agosto, a sette giorni dall'esordio in campionato contro la Roma, la squadra di Paulo Sousa sfiderà la Ternana allo stadio Arechi. Fischio d'inizio alle ore 17.45. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 20. La gara è valida per i trentaduesimi di finale della manifestazione tricolore.