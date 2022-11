Mercato Salernitana e rinforzi in difesa: è derby tra due fedelissimi di Nicola

Ferrari o Ceccherini: la trattativa per l'ingaggio di un difensore centrale, in casa Salernitana, si è trasformata in un testa a testa tra due fedelissimi di Davide Nicola. Il club granata ingaggerà un calciatore esperto, over 30. In questo modo intende puntellare la retroguardia che gode di tanta, beata gioventù ma che non ha una vera alternativa a Fazio, in termini di leadership.

Lo zio

Il giocatore più esperto affiancherà Daniliuc, Lovato, Pirola. Ci sono valutazioni in corso su Gyomber, che brucia le tappe per il recupero ma che è anche a scadenza di contratto, su Radovanovic e su Bronn. Nel frattempo si punta a rinforzare la difesa e l'allenatore granata ha fornito due gradimenti al club: nella lista della spesa ci sono Ceccherini del Verona e anche Ferrari del Sassuolo. Entrambi sono stati alle sue dipendenze, quando guidava il Crotone. Ferrari, in particolare, ha ottenuto in Calabria la miracolosa salvezza nella stagione 2016-2017. Fu un'annata calcistica particolare per lui: giocò 37 partite, segnò 3 gol, fu anche convocato in Nazionale. Ferrari è capitano di lungo corso con il Sassuolo (ma era un "graduato" anche Maggiore a La Spezia, prima di accettare il corteggiamento granata), ha il contratto in scadenza nel 2024. Si tratta di un giocatore forte, fisico, di mestiere con moltissime partite di Serie A sulle spalle. Ceccherini è un altro elemento che piace a Nicola. L'Hellas Verona attende notizie anche su Bonazzoli ma in questo caso occorrerebbe imbastire una maxi trattativa fatta di scambi di prestiti con diritti di riscatto oppure servirebbe che la Salernitana partecipasse all'ingaggio.

Il vice Mazzocchi

Per la fascia destra (ma anche sinistra, all'occorrenza), al posto dell'infortunato Mazzocchi, i granata chiedono Zortea all'Atalanta e potrebbero anche fare un pensierino a Ruggeri, che è un under. De Sanctis segue anche Sampsted, l'islandese che si svincola dal Bodo Glimt e che piace anche al Bologna. La Juventus ha molti giocatori in giro per l'Italia, ma Cambiaso, tra i più forti, è una specie di sogno proibito e Frabotta al momento non è una pista battuta.