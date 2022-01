Mercato Salernitana: trattative in stand by, in attesa di Iervolino

Marin e un mediano francese per il centrocampo, La Mantia per l'attacco, Struna e forse Caceres per la difesa, valutazione in corso sul delicato ruolo del portiere, perché Belec non ha convinto. Sono queste le priorità della Salernitana, sul mercato. Da oggi a fine gennaio è possibile effettuare operazioni. Il club dell'ippocampo dovrebbe giocare d'anticipo, perché la classifica impone l'immediata inversione di marcia e la ristrutturazione dell'organico da affidare all'allenatore Stefano Colantuono. Dopo l'accettazione dell'offerta irrevocabile d'acquisto, avvenuta il 31 dicembre, occorre però la verifica dell'acconto versato da Iervolino tramite Idi srl, oggi in banca, occorre l'atto notarile, occorre che il preliminare d'acquisto venga trasformato in definitivo. Iervolino è però proprietario di fatto: è sufficiente un proprio input - un impegno di spesa con propri fondi - perché possa sbloccarsi anche il mercato della Salernitana.

Stand by

In questo momento, l'amministratore unico Marchetti è ancora abilitato alla firma dei contratti dei giocatori ma non intaccherà fondi futuri di investimento, se non sarà autorizzato a procedere dalla nuova proprietà, alla stregua del direttore generale Fabiani. Sono tutti in attesa, dunque, del via libera, della designazione, se ci sarà contiunuità per il management. Nel frattempo il 6 gennaio, si scende in campo contro il Venezia. Il Covid ha rotto gli argini, tante società hanno positivi nel gruppo squadra. Il Consiglio di Lega, però, si è pronunciato solo sulla richiesta di rinvio della partita di Supercoppa, Juventus-Inter e non l'ha concesso.