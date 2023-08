Ultime curve di calciomercato granata: Mamadou Coulibaly ceduto e Maggiore in bilico

E' accaduto tutto all'improvviso, in una manciata di ore: il Palermo ha chiesto Mamadou Coulibaly, De Sanctis ne ha parlato con Paulo Sousa, l'agente ha ragguagliato il calciatore e il club rosanero, poi è arrivato il via libera alla cessione. Il trasferimento avverrà in prestito. "Ho valutato con molta attenzione l'impegno di Mamadou. Noi al momento non abbiamo giocatori con le sue caratteristiche e per quella che è la struttura del nostro centrocampo, propendo per farlo restare a Salerno per tutta la stagione". Paulo Sousa si era sbilanciato sul futuro di Mamadou prima della sfida casalinga alla Ternana, ma non c'erano ancora Legowski e Martegani a disposizione e in aggiunta attendeva di vederlo all'opera in campo, in Coppa Italia. Gli equilibri sono poi rapidamente cambiati. Non è accaduto soltanto perché al 46' della sfida agli umbri Coulibaly fu poi sostituito (Maggiore al suo posto). Il "merito" è stato anche di Legowski che si è subito inserito nel puzzle granata e anche di Martegani che assicura migliore qualità di gioco.

Destinazione Palermo

Così Mamadou si trasferirà in Serie B al Palermo. La pista rosanero torna d'attualità dopo la mancata cessione di Valencia, sul quale adesso c'è l'Atromitos. Occhio ad eventuali risvolti di mercato, in entrata. La Salernitana sta discutendo anche con il Bologna, alla quale potrebbe cedere Giulio Maggiore. Se la cessione si concretizzasse al fotofinish - operazione comunque con un coefficiente medio alto di difficoltà, perché manca pochissimo al gong e perché Maggiore ha un contratto lungo e uno stipendio di 900mila euro - poi De Sanctis potrebbe riaprire le porte del mercato in entrata e ingaggiare un nuovo centrocampista con caratteristiche di interdizione. Il nodo più grande è l'esubero Simy. Il giocatore nigeriano è richiesto dalla Sampdoria e dal Cosenza. La Salernitana confida in una cessione last minute.