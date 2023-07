Summit di mercato per la nuova Salernitana: Iervolino incontra De Sanctis e Milan

Summit di mercato per la nuova Salernitana. Il presidente Iervolino ha convocato un incontro con De Sanctis, Milan, Dibrogni ed i consulenti legali per fare il punto sulle trattative in corso e per discutere anche di ritiro e centro sportivo.

La Vecchia Signora

Asse caldo con la Juventus per il centrocampo granata. La Salernitana spera che possa a breve diventare rovente. De Sanctis ha chiesto all'uomo mercato dei bianconeri, l'ex Napoli Cristiano Giuntoli, di prestargli il brillante talento Fabio Miretti, classe 2003, già 50 presenze con la maglia della Vecchia Signora, tra campionato, Champions League, Europa League e Coppa Italia.

Lo scenario

La Juventus riflette: non ha ancora sbloccato la trattativa, perché è a propria volta legata alla decisione che dovrà assumere la Uefa riguardo la probabile estromissione dalla Conference League per presunte violazioni del FairPlay finanziario. E' chiaro che se la Juventus dovesse giocare una gara in meno durante la settimana, pure il minutaggio da mettere a disposizione per Miretti si assottiglierebbe e dunque diventerebbe necessaria la sua cessione in prestito. E' in fila anche il Genoa, ma stavolta la Salernitana confida nei buoni rapporti e anche sul fattore tempo, perché si è mossa con largo anticipo. Non è escluso che dalla Continassa verso Salerno possano muoversi in due. Giuntoli, infatti, ha a propria volta proposto a De Sanctis anche Filippo Ranocchia, classe 2001, centrocampista di ritorno dal Monza per fine prestito. In Brianza ha giocato soltanto 14 partite e adesso ha bisogno di maggiore spazio per sbocciare. La Salernitana non accantona questo arrivo: potrebbe essere funzionale alle rotazioni del centrocampo di Paulo Sousa, così come è accaduto l'anno scorso per Nicolussi Caviglia. Il vice Coulibaly, nelle strategie societarie, dovrebbe essere lo svizzero Sohm, centrocampista del Parma. C'è bisogno, però, che i ducali abbassino le proprie pretese, visto che la valutazione del cartellino di Sohm parte da una base di 5 milioni. I granata vorrebbero dimezzare inserendo come contropartite tecniche Mamadou Coulibaly in prestito e Valencia a titolo definitivo.

Re Mida e le alternative

Per l'attacco, tutto ruota intorno a Dia: il club granata vorrebbe trattenere il proprio bomber ma il patron ha già detto che la Salernitana è "inerme" rispetto alla clausola unilaterale di risoluzione, fissata a 25 milioni, in scadenza il 20 luglio. Il cognome caldo per la sua sostituzione è Piroe, ma sull'olandese dello Swansea, squadra di Championship, è piombata anche la Premier League. La Salernitana vorrebbe negoziare un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Lo Swansea preferisce il trasferimento a titolo definitivo o nella migliore delle ipotesi il prestito con obbligo di riscatto.