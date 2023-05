Il mercato della Salernitana: Paulo Sousa conferma i fedelissimi e chiede esterni per svoltare

La strada di mercato è tracciata: l'hanno concordata Iervolino, De Sanctis e Paulo Sousa nella cena che è servita a rinnovare il contratto dell'allenatore ed a fissare le strategie future. La Salernitana vuole confermare e consolidare la base dei giocatori che sono già in organico - quelli che hanno consentito di fare il salto di qualità - e opererà un paio di acquisti che il club definisce fisiologici e necessari, perché serviranno a colmare lacune strutturali, cioè di costruzione, della precedente squadra. In particolare, la Salernitana non dispone di esterni offensivi.

La ricerca

Quando provò a pungolare Bonazzoli senza riuscirci - adesso il giocatore deve essere ceduto ma la potenziale trattativa risente dell'ingaggio altissimo e dei tre anni di contratto che ancora lo legano alla Salernitana - Paulo Sousa disse che per la Salernitana sarebbe potuto diventare il nuovo Orsolini. E' un modello e non è detto che si tratti dell'identikit inseguito. Però Orsolini, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Bologna, sarebbe sicuramente un colpo ad effetto ed extralusso. Piace a tutti i club, Salernitana compresa, anche Cambiaghi che sta per concludere la propria stagione in prestito all'Empoli. E piacciono anche Providence, di proprietà della Roma, e Bouanani del Lille. La scorsa estate era stato cercato con insistenza anche Karamoh.

I portieri

La Salernitana rinnova con Ochoa ma deve anche cedere Sepe e Fiorillo. Quest'ultimo vorrebbe ritornare a Pescara. Sepe, invece, non vorrebbe allontanarsi molto da casa. C'è stato un abboccamento con l'Inter per un ruolo da comprimario ma prima di ogni discorso Sepe sarebbe propenso a chiedere alla Salernitana un prolungamento del suo contratto (al momento in scadenza a giugno 2024).

Gli attaccanti

Tra i tanti profili che l'estate scorsa finirono sull'agenda del direttore sportivo granata, Morgan De Sanctis, ce n'è uno che potrebbe tornare di prepotente attualità. Si tratta di Artem Dovbyk, forte attaccante ucraino, in forza al Dnipro. Ha realizzato 24 gol in 28 partite più le reti messe a segno in Europa League. La sua valutazione oscilla tra 11 e 12 milioni di euro.