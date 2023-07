Cominciano le visite mediche: la Salernitana ritrova alcuni esuberi e apre le porte del Mary Rosy

Nwankwo Simy si divide tra palestra e spiaggia. Nella "sua" Crotone, la città che lo ha lanciato nel calcio che conta ammirandolo come bomber prima del grande letargo, l'attaccante nigeriano lancia segnali di vitalità. Attraverso Instagram documenta sveglia all'alba e allenamenti alle 6 di mattina. La Salernitana ha una necessità impellente: deve piazzare altrove il suo lauto ingaggio di 1 milione di euro. E' assai probabile che Simy non venga convocato per Rivisondoli. Il club granata, infatti, potrebbe seguire le indicazioni dell'allenatore Paulo Sousa ed evitare i rischi della rosa extralarge in ritiro. Nel caso di Simy, la Saalernitana dovrebbe mettergli a disposizione allenatore e preparatore e farlo allenare al Mary Rosy, in attesa di collocazione.

Kristoffersen e Valencia

Si tratta di altri due esuberi. Kristoffersen, attaccante norvegese reduce dall'esperienza alla Virtus Vecomp, è stato convocato per le visite mediche al centro polidiagnostico Check Up. Per l'attaccante cileno Valencia, invece, aperte le porte del centro sportivo Mary Rosy. Il giocatore è reduce da un fastidioso infortunio muscolare che si è procurato a pochi giorni dalla conclusione del campionato scorso e che ha curato con fisioterapia e allenamento, senza sosta. Adesso è di nuovo tirato a lucido, finito in vetrina per essere ceduto ad un altro club. Si era fatta avanti la Ternana, ma la Salernitana vuole cederlo a titolo definitivo. Il suio ingaggio è di 500mila euro netti.