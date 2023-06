Spese e cartellini: la Salernitana prepara la strategia, prima del valzer delle punte

Dia, Nzola, Piroe, Dovbyk, Colombo, Veliz: il primo è una certezza e gli altri sono giocatori che intrigano. Da questo mischione, la Salernitana dovrà venir fuori con una dote di 20 gol, perché solo azzeccando il bomber, anzi i bomber potrà fare passi da gigante verso il proprio scudetto, che è la salvezza.

La spesa e la strategia

La somma fa il totale: i granata hanno speso 18 milioni di euro per i riscatti di Pirola e Dia e per il rinnovo di Ochoa. Poi c'è il monte ingaggi da sostenere e il primo luglio la spesa complessiva da preventivare per la nuova stagione sarà 30-35 milioni di euro. E' caccia all'attaccante: potrà arrivare anche in prestito con diritto di riscatto. Per Nzola, ad esempio: la Salernitana tiene d'occhio anche l'attaccante angolano dello Spezia, che i liguri hanno blindato con un contratto fino al 2026. Nonostante la durata dell'accordo, però, sono consapevoli che la Serie B costituisca un deterrente e quindi si preparano alla cessione. Nzola è nato nel 1996 come Dia, è abituato al campionato italiano, pure nell'ultima stagione ha segnato un buon bottino di gol (15, compresa Coppa Italia) e in aggiunta l'Angola non parteciperà alla Coppa d'Africa, dunque non sarà costretto a disertare le partite di campionato nel periodo gennaio-febbraio. La sua quotazione di mercato sfiora i 15 milioni di euro: la Roma attende, la Salernitana attende, l'obiettivo è far scatenare l'effetto domino degli attaccanti e richiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Formula Dia

E' stata la stessa formula scelta per Dia, la scorsa stagione. La Salernitana, infatti, ha versato 1,8 milioni di euro in due rate nelle casse del Villarreal e ha accordato al club spagnolo il 20 per cento sulla futura rivendita. Il prezzo fissato dalla clausola risolutiva che scade il 20 luglio è 25 milioni di euro. Se entro questa data arriverà un altro club in grado di pareggiare questa cifra, la Salernitana non potrà opporsi alla cessione del calciatore. E' evidente, però, che voglia scatenare un'asta di mercato, se sarà necessario privarsene. Su Dovbyk è fortissimo il pressing della Lazio, che cerca un vice Immobile. Piace sempre Piroe, ma lo Swansea vuole cash, almeno 10 milioni. Salernitana sulle tracce anche dell'attaccante classe 2003 Alejo Veliz: è il baby bomber del Rosario Central.