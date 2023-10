Prima il Monza e poi i viaggi in giro per il mondo: tanti granata sono stati convocati in Nazionale

Boulaye Dia riprende il cannocchiale e mette a fuoco i prossimi due impegni ravvicinati. Il primo è fondamentale per i colori granata: domenica 8 ottobre alle ore 12.30, la Salernitana sarà di scena a Monza, in una gara delicatissima, da non steccare. L'attaccante senegalese dovrà reggere le sorti dell'attacco: urgono i suoi gol salvezza.

I viaggi

Poi Dia ritroverà la propria Nazionale. Aveva saltato l'ultima amichevole contro l'Algeria: un bollettino pubblicato dal Senegal, dopo i controlli dello staff medico, avevano evidenziato una sospetta lesione al retto femorale della gamba destra. La Salernitana lo ha poi atteso a lungo in città, il calciatore ha fatto sosta in Francia, poi ha fatto i controlli a Salerno ed è ritornato nei ranghi. Dia adesso serve sereno, in forma, in vetrina per il bene di tutti. Dopo la gara di Monza, dunque, lo stoccatore della Salernitana ritornerà a far parte della lista dei convocati che il Ct del Senegal ha stilato. Dia scenderà in campo il 13 ottobre contro il Camerun. E' ufficiale anche la convocazione di Legowski con l'Under 21 polacca. Cipro ha convocato Kastanos. Il Messico ha convocato Ochoa, la Slovacchia ha chiesto Gyomber, Daniliuc con l'Austria.