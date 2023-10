Acqua, farina e Mast'Antonio: la Salernitana in pizzeria sigla il patto salvezza

Amalgama non è un giocatore, non si acquista al mercato. E' l'armonia di squadra, la compattezza di gruppo, deve diventare la forza della Salernitana in questa scalata salvezza. L'idea è venuta a Paulo Sousa: ha portato tutti i giocatori a mangiare la pizza.

La curiosità

Gli atleti non solo hanno degustato la classica pizza margherita ma hanno impastato a propria volta la pizza. Hanno svolto un'attività di gruppo, hanno messo le mani nell'acqua e nella farina. Non tutti i calciatori potevano mangiare la pizza perché seguono una dieta particolare, ma tutti hanno indossato il grembiule e hanno realizzato i panetti. L'attività si è svolta sotto lo sguardo vigile di un nutrizionista. E' stato precettata anche una società di catering per cucinare altre pietanze, a beneficio di chi non avrebbe potuto mangiare lievitati.