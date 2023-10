Settore giovanile granata: nuova casa per l'Under 14, la Salernitana sceglie Montecorvino Pugliano

Chiamatele sinergie o base per il futuro. In chiave granata, è una boccata d'ossigeno respirata ai tempi supplementari di una partita chiamata "impianti sportivi", ancora tutta da giocare nel comune capoluogo. Per l'amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano, che ospiterà una formazione del vivaio del cavalluccio marino, è invece motivo di vanto, orgoglio, valorizzazione della propria impiantistica e apertura verso la Salernitana, che fa sempre chic.

L'accordo

L'ad della Salernitana, Maurizio Milan, ha chiesto e ottenuto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Chiola l'utilizzo del campo sportivo (fondo di gara in erba sintetica) "Danilo Delle Donne", a Montecorvino Pugliano. La richiesta, che era propedeutica poi ad un accordo ufficiale tra le parti, sarà recepita all'interno di una convenzione d'uso che prevede l'utilizzo del campo per gli allenamenti della formazione Under 14 e le sue partite casalinghe. A Salerno, al campo Volpe, c'è sovraffollamento: le formazioni giovanili sono spesso costrette a condividere spicchi di campo per potersi allenare congiuntamente. Dunque occorrono nuovi spazi e la Salernitana da tempo ha cominciato a tessere la tela in provincia (Milan non a caso era presente anche a Giffoni Valle Piana, all'inaugazione del rinnovato campo sportivo Troisi). Montecorvino Pugliano, invece, al momento è diventata la casa della formazione Under 14.

Il saluto istituzionale

"La valorizzazione degli impianti sportivi, grazie al supporto del consigliere delegato Rosario Castelluccio e al lavoro interminabile di Carmine Guariglia, passa anche attraverso la loro concessione a società sportive come la U.S. Salernitana 1919 - ha detto il sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola - Il Comune ha concesso l’utilizzo del campo di calcio “Danilo Delle Donne” al settore giovanile Under 14 della squadra granata, che la utilizzerà per prossimi mesi come base logistica. Le giovani promesse granata potranno contare sulla disponibilità del nostro campo di calcio per allenarsi e per disputare le gare domenicali in casa".