Memo con il torcicollo e Pirola con la contusione alla caviglia: malanni passeggeri per la Salernitana

Coulibaly non ancora (per precauzione), Ochoa forse in campo e Pirola molto probabilmente: sono questi il bollettino e il borsino delle quotazioni granata, in vista della trasferta di Monza, altra gara bivio sul cammino della Salernitana.

Lo scenario

Ochoa, che è andato incontro ad uno scadimento di forma evidente nelle ultime settimane (è stanco, si prepara al prossimo tour de force con il Messico nella pausa di Serie A per gli impegni delle Nazionali, ha commesso errori contro l'Empoli e l'Inter), non ha potuto svolgere tutto l'allenamento con i compagni, al centro sportivo Mary Rosy, a causa di un fastidioso torcicollo. Pirola, invece, ha subito una leggera distorsione alla caviglia e la fasciatura è servita per contenere impacchi di ghiaccio a scopo preventivo. Dovrebbe, però, stringere i denti e far parte della formazione base a Monza, una sua ex, rilevando Lovato. Problemi anche per Maggiore: contusione al ginocchio.

I pezzi pregiati

Paulo Sousa attende il via libera dall'infermeria anche per l'utilizzo di Lassana Coulibaly e Antonio Candreva. Il centrocampista maliano si è assentato sul più bello, anzi sul più brutto per la sua squadra, dopo la trasferta di Lecce (setto nasale fratturato) e la sosta per gli impegni delle Nazionali. Era ritornato anzitempo dal Mali, era pronto a scendere in campo con una mascherina protettiva al setto nasale, ma un nuovo problema - stavolta muscolare, al soleo - gli ha impedito di scendere in campo. A scopo precauzionaale, dovrebbe assentarsi anche a Monza e poi ritornare a disposizione il 22 ottobre allo stadio Arechi contro il Cagliari, altra partita decisiva. Candreva, invece, sta gestendo un lieve acciacco (edema) all'adduttore della coscia destra ma dovrebbe ripresentarsi stavolta nella lista dei convocati per accomodarsi inizialmente in panchina, pronto all'occorrenza.