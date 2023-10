Chiamatelo mister Franck: Ribéry è diventato allenatore a Coverciano

Tra i signori "in giallo", che la Federcalcio immortala nella fotografia di gruppo a Coverciano, c'è pure lui, Sua Maestà Franck Ribéry. Da oggi, chiamatelo mister Franck: fischietto e lavagnetta, ha acquisito l'abilitazione UEFA B e nei ranghi della Salernitana adesso può ufficialmente assolvere al ruolo di collaboratore tecnico.

La comunicazione

Ribéry è stato compagno di banco a Coverciano, tra gli altri, di due azzurri vicecampioni d’Europa nel 2012: Alino Diamanti e Christian Maggio. Nel corso di Ribéry, vice campione mondiale nel 2006, c'era anche l’ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, Hernanes. Il corso è stato organizzato in collaborazione con l’AIC e rilascia contemporaneamente la qualifica UEFA C (dedicata ai tecnici di giovani calciatori) e la Licenza D (specifica per gli allenatori nei Dilettanti). La migliore del corso - comunica la Federcalcio nella propria nota stampa - è stata Alice Lugli. Tra i partecipanti anche l’ex difensore di Sampdoria, Napoli ed Empoli, Lorenzo Tonelli, ed il capitano degli azzurrini agli Europei Under 21 del 2009, Marco Motta. Si sono abilitati anche gli ex granata Moi, Perticone, Mammarella e Mazzeo.