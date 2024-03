Pirola alza il pollice e Kastanos getta la spugna: Salernitana in ansia per Grigoris

La paura è passata, Pirola è a Salerno e con tutta probabilità sarà disponibile per la trasferta di Bologna. Il pollice alzato, emoticon dei social, è stato poi ribadito mercoledì pomeriggio, all'uscita dal centro sportivo Mary Rosy. Pirola era alla guida della sua Jeep, ha lasciato anzitempo la struttura sportiva, non ha partecipato all'allenamento con i compagni ma è accaduto a scopo precauzionale. Il protocollo ha previsto un giorno di riposo in più, dopo il colpo alla testa che lo aveva costretto a lasciare anzitempo Italia-Turchia di Under 21 effettuando poi anche una Tac di controllo presso l'ospedale di Ferrara.

I dubbi

Riguardano le condizioni fisiche di Grigoris Kastanos. Il giocatore di Cipro si è infortunato al ginocchio durante l'allenamento con la sua Nazionale e martedì scorso ha già effettuato un consulto specialistico presso Villa Stuart, visitato dal professore Mariani. Il timore è che si tratti di un problema più serio del previsto. Nel frattempo il calciatore ha cominciato terapie al Mary Rosy e la Salernitana è in ansia per il legamento collaterale del suo ginocchio.