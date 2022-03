Casting sulla fascia sinistra: la Salernitana cerca il sostituto di Ranieri

Squadra in casa

Un risentimento muscolare al quadricipite potrebbe mettere ko Luca Ranieri, terzino sinistro della Salernitana. La sua presenza in campo, in occasione della sfida al Sassuolo, in programma allo stadio Arechi sabato 12 marzo alle ore 15, resta a forte rischio. L'allenatore dei granata, Davide Nicola, ha cominciato a studiare soluzioni alternative.

Il casting

Ruggeri è stato restituito all'attività di gruppo ma è reduce da un lungo infortunio e non ha ancora 90' nelle gambe. Per questo motivo, il casting si restringe a due candidati. Difficilmente toccherà a Gagliolo: ha passo da centrale. E' più probabile, invece, che Nicola ricorra ad uno tra Zortea e Jaroszynski. Il primo, autore del gol del pareggio contro il Bologna, è il favorito per la sostituzione di Ranieri.