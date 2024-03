Brividi granata: Sabatini gli autografa il libro e il tifoso scoppia a piangere

Commozione e lacrime, ai varchi di ingresso del centro sportivo Mary Rosy. Nonostante il clima di grande amarezza e insoddisfazione per il campionato fallimentare della Salernitana, un tifoso di vecchia data, il signor Dino, ha atteso il direttore generale Sabatini per chiedergli di autografare il libro "Il mio calcio furioso e solitario", un volume attraverso il quale il dirigente ha raccontato la sua carriera fatta di intuizioni, delusioni, gloria, sconfitte, salvezze all'ultimo tuffo. "Come ti chiami?", gli ha chiesto Sabatini. Poi la dedica. Il tifoso aveva portato con sé anche una piccola bandiera. L'aveva fatta realizzare e stampare: c'era scritto "Sabatini uno di noi per sempre". Non è riuscito a consegnargliela, perché è scoppiato a piangere, avvolto nel turbine di emozioni, un mix di affetto e anche dispiacere per le condizioni di salute di Sabatini ma anche di amore fortissimo per la casacca granata.

Lo scenario

Sabatini, accompagnato dal collaboratore Bergamini e dalla propria compagna, la signora Fabiola, ha raggiunto l'ufficio con le vetrate che affacciano sul primo campo del centro sportivo Mary Rosy. Qui ha osservato l'allenamento - il primo, perché ha deciso di pernottare a Salerno e di assistere anche alla seduta del mercoledì - ma soprattutto ha convocato i tesserati della Salernitana, prima uno per volta soprattutto i giocatori più esperti e poi in forma collegiale. Ha parlato anche con Liverani. A tutti ha detto: "Sabato voglio vincere". La Salernitana allo stadio Arechi sfiderà il Lecce che ha cambiato allenatore, dopo l'esonero di D'Aversa.