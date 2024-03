Crisi granata: il dg Sabatini a Salerno, faccia a faccia con la squadra

Scappa anche l'Udinese: i friulani, che la settimana scorsa avevano pareggiato proprio contro la Salernitana, hanno espugnato lo stadio Olimpico, hanno battuto la Lazio e "volano" a quota 27. Adesso il quartultimo posto dista 11 punti, ma è solo un freddo calcolo numerico, perché la squadra granata è schiacciata da quasi quattro mesi sul fondo della classifica. Fa riflettere anche il post scritto da Sabatini, qualche giorno fa. Nel chiedere scusa a tutti anche per il suo operato che non ha prodotto la svolta, l'esperto dirigente ha aggiunto: "Al termine della stagione vedremo di agire per il meglio". Quale sarà il futuro di Walter Sabatini? E' solo legato al futuro di Danilo Iervolino al timone della Salernitana? Il dg è legato a Salerno: dipendesse da lui, la prossima stagione sarebbe in ogni caso quella del riscatto personale, ma la proprietà non ha ancora squadrato il foglio in merito al proprio piano di rilancio e anche di rientro.

Lo scenario

Al momento, ci sono partite da onorare, la dignità calcistica da salvaguardare, il legame con la tifoseria da rafforzare. Il silenzio di questi giorni è assordante e in questo silenzio irrompe il direttore generale che, nonostante la lunga convalescenza, ha deciso di far sentire non solo la propria voce alla squadra ma anche la propria presenza (dal punto di vista calcistico e degli equilibri interni vale tanto). Inviterà in modo energico i giocatori ad un senso di responsabilità, a salvaguardare la passione della piazza e a vendere cara la pelle fino al termine del campionato. L'Udinese gioca da disperata, anche il Verona e pure il Cagliari o l'Empoli. La Salernitana no: continua a crollare alla prima giocata semplice degli avversari, continua a sbandare al primo soffio di vento contrario. Il Lecce è alle porte. La squadra granata prepara la partita in ritiro. Tocca ai giocatori dare un senso a questo ultimo scorcio di campionato.