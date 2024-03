Crisi Salernitana: gli ultras danno le spalle alla squadra, Sabatini chiede scusa

Centosettantanove tifosi, assiepati nel settore ospiti della Domus Arena di Cagliari, hanno atteso l'arrivo dei calciatori a fine gara e poi hanno dato le spalle alla squadra granata. Una protesta civile, ma plastica, emblematica per manifestare il proprio malessere. La Salernitana è ultima, è adagiata sul fondo della classifica e ora solo la matematica la tiene ancora legata alla Serie A. Ma a dieci partite dalla fine del campionato, il piano è inclinato e la gente granata contesta.

Il post su Instagram

Il direttore generale Walter Sabatini ha chiesto scusa con un messaggio social: "Dopo una partita come questa, non posso che prendere atto che non ho inciso come pensavo circa l’andamento delle cose e il percorso che avevo immaginato:chiedo scusa al club e al presidente che mi ha sempre assecondato ma soprattutto chiedo scusa ai tifosi tutti, chiedendo loro di non scaricare la squadra e aspettare la fine del campionato. Poi vedremo di agire per il meglio". E' proprio l'ultima fase del post di Sabatini che accende il dibattito in città, in seno alla tifoseria. "Quando comincerà il "poi" della Salernitana e chi avvierà la ricostruzione? Affidata a chi?". I tifosi aspettano di conoscere i programmi della società.