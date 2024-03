Comincia la prevendita dei biglietti per Salernitana-Sassuolo: il club granata sconta i prezzi

La Salernitana sconta anche i biglietti per la sfida al Sassuolo. In questo momento delicato della stagione, vissuto con molti rimpianti dalla squadra e dalla tifoseria, il club prova a replicare le iniziative simpatia per dare impulso alla prevendita. Com'era già accaduto in precedenti partite casalinghe, la Salernitana propone dunque biglietti a prezzo scontato per gli amici degli abbonati

I prezzi

A partire dalle ore 10 di domani, giovedì 28 marzo, saranno in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Sassuolo in programma venerdì 5 aprile alle ore 20:45. Gli abbonati alla Stagione 2023/24 potranno acquistare un tagliando a prezzo ridotto per un amico in qualsiasi settore e per qualsiasi tariffa. Gli abbonati potranno sbloccare il codice promozionale per un amico. Curva Sud 10 euro, Distinti da 17,50 a 5 euro, tribuna azzurra da 22,50 a 7,50 euro, tribuna verde da 25 a 10 euro, rossa da 40 a 15 in base alla fascia d'età: tariffa intera, over 65, donne e under 14. Chi non è amico dell'abbonato paga 16 euro in curva, 30 nei distinti, 35 in tribuna azzurra, 46 nella verde e 65 euro nella rossa.