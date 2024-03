"Che vuoi che sia, in ogni categoria": 900 tifosi della Salernitana presenti a Bologna

"Che importa se..." è la canzone cult di questa primavera granata. Accompagna una mesta constatazione: la Salernitana è schiacciata sul fondo della classifica e solo un miracolo calcistico potrebbe consentirle di rimettersi in carreggiata, a nove gare dalla fine, per evitare la retrocessione. Oggi, è uno scenario utopistico. E' molto più facile e anche produttivo - dagli spalti alla scrivania - prepararsi ad affrontare il prossimo campionato di rilancio, immaginando in che modo si possa velocemente risalire dalla Serie B, categoria non semplice, una maratona fatta di lotta e battaglia.

Lo scenario

In questa maledetta primavera granata, viene in soccorso e in ristoro un'altra strofa della più famosa canzone di Loretta Goggi, che i tifosi cambiano romanticamente in "Che vuoi che sia... in ogni categoria". Già è proprio così: in ogni categoria, in qualsiasi scenario. Lo dimostrano i numeri. Il settore ospiti dello stadio "Dall'Ara" sarà occupato anche da supporter granata senza tessera. Dopo lo sblocco della fidelity card, altri tifosi hanno deciso di acquistare il biglietto e di seguire Candreva e comopagni nella trasferta in Emilia, lunedì in Albis. A Bologna cominciò tutto, nella stagione della salvezza 7%. Proprio qui, infatti, i granata di Castori debuttarono in Serie A, dopo la cavalcata promozione dalla B, e toccò a Bonazzoli realizzare su calcio di rigore il gol del ritorno in massima serie.