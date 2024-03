Stadio Arechi e campo Volpe: la Salernitana ha ansia di futuro

Lo stadio Arechi e il campo Volpe quasi "si guardano": sono distanti poche centinaia di metri e la Salernitana attende di capire - in tempi veloci e certi - in quale struttura sportiva potrà giocare, quale dovrà considerare per la pianificazione della pianta organica che è funzionale alla capienza e quindi alla prossima campagna abbonamenti. Ne ha parlato l'ad del club granata, Maurizio Milan, a margine dell'evento “Salute? Noi ci mettiamo in gioco”, organizzato dal Ccsc presso il Liceo Francesco Severi di Salerno.

Lo scenario

Tutte le ipotesi sono ancora valide e Milan, ad esempio, non esclude la possibilità di una trasferta per qualche giornata a Benevento. "Però forse l'ipotesi più fattibile e sana - dice - è giocare all'Arechi in attesa che sia pronto lo stadio Volpe". Alla presenza di Rocco Galdi, assessore comunale alla mobilità, Milan ha detto: "Il Comune di Salerno ha ribadito la volontà di rispettare il cronoprogramma degli interventi. Sono convinto che a breve saremo convocati dalla Regione per sottoscrivere il protocollo d’intesa insieme anche al Comune di Salerno. La nostra necessità impellente è conoscere bene le tempistiche, perché serve pianificare la nuova campagna abbonamenti a prescindere dalla categoria. Ci aspettiamo attenzione alle nostre esigenze e di avere notizie quanto prima. Avevamo già evidenziato il nostro consenso rispetto alla possibilità di giocare qualche partita lontano da Salerno, forse a Benevento. Qualche partita, metà o tutto il campionato? Sono scenari diversi. Dovremo incontrare anche la tifoseria e spero ci siano i tempi tecnici dichiarati. In altre città ho notato che lo stadio alternativo serve per ovviare alla mancanza dello stadio principale. Ci auguriamo che possa accadere anche a Salerno. Nonostante i tanti disagi, potremmo sfruttare lo stadio in attesa che sia pronto il Volpe. Penso sia l’ipotesi più sana e lo ribadiremo nel prossimo tavolo istituzionale. Riguardo il centro sportivo, da mesi stiamo dialogando con la proprietà del Mary Rosy e nel frattempo stiamo apportando migliorie ordinarie e straordinarie".