Paulo Sousa è stato esonerato, la Salernitana riparte da Pippo Inzaghi

La Salernitana ha sollevato Paulo Sousa dall'incarico. Il presidente Iervolino ha deciso di cambiare allenatore dopo la sconfitta di Monza. Paulo Sousa ha ricevuto anche la pec che formalizza il suo esonero. Percepirà 1,1 milioni di euro fino al termine della stagione. Poi la Salernitana sfrutterà una clausola presente sul suo contratto e potrà risolverlo per la seconda annualità, senza pagare penali.

Il nuovo allenatore

Al posto di Paulo Sousa ci sarà Pippo Inzaghi, che mercoledì 11 ottobre dirigerà al centro sportivo Mary Rosy il suo primo allenamento da nuovo tecnico della Salernitana. Inzaghi aveva incontrato il presidente Iervolino, l'ad Milan e il ds De Sanctis lunedì pomeriggio a Milano e con gli ultimi due si era trattenuto a cena, dopo aver trovato con il patron anche l'intesa sui dettagli contrattuali. Si è legato al club granata fino a giugno e se salverà la Salernitana riceverà un bonus salvezza e potrà beneficiare di una opzione di rinnovo per la prossima stagione. Porterà con sé l'allenatore in seconda, Maurizio D'Angelo.

Il doppio comunicato

In rapida sequenza, i comunicati del club granata. Il primo: "US Salernitana comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Paulo Sousa.Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera". Il secondo: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra"