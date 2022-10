Il ritorno del comandante: Fazio lavora con la squadra e si prepara a Salernitana-Spezia

Via le bende, i cerotti, i dubbi: Federico Fazio ha preso tutto a calci, è uscito dall'infermeria e finalmente si allena con la squadra. E' un giocatore ritrovato per il rush finale che separa il campionato di Serie A dalla sosta lunga per i Mondiali di calcio.

Lo scenario

Il giocatore ex Roma ha curato l'infortunio alla caviglia e adesso è pronto a riprendersi fascia di capitano e galloni da titolare, sabato pomeriggio contro lo Spezia. Dopo la sfida alla Juventus, conclusa con la zuffa e l'espulsione ha dovuto fare sosta prolungata ai box. Se lo staff medico dovesse ancora consigliare prudenza, il "comandante", come lo chiamano tutti, finirebbe in ballottaggio con i colleghi più giovani, in particolare Pirola e Lovato, quest'ultimo in convalescenza dopo il virus gastrointestinale che non gli ha permesso di scendere in campo allo stadio Meazza contro l'Inter. La presenza di Fazio, però, in questo momento è valore aggiunto in termini di personalità e di esperienza, a maggior ragione in una partita delicata in chiave salvezza.

L'ossatura della squadra

Ci sono buone, anzi ottime notizie anche a centrocampo. In un colpo solo, la Salernitana ha recuperato non solo Bohinen, che era stato già testato nei quindici minuti finali di Inter-Salernitana, ma anche Radovanovic che ha scontato il turno di squualifica. E' probabile che dal 1' cominci il giocatore serbo e che poi Bohinen subentri. Una delle due mezzali sarà Lassana Coulibaly e la seconda, invece, verrà fuori dal ballottaggio Kastanos-Vilhena.