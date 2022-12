Concerti all'Arechi e pec della Salernitana: il club chiede al Comune chiarimenti sul manto erboso

In estate ritorneranno i concerti allo stadio Arechi e gli eventi che incombono spingono anche la Salernitana ad una riflessione. Nero su bianco, l'amministratore delegato del club dell'ippocampo, Maurizio Milan, ha chiesto al Comune di Salerno di precisare chi si occuperà di manutenere il terreno di gioco, nel caso in cui i sopralluoghi post concerti evidenziassero danni al manto erboso.

Il documento

E' stato redatto il 29 novembre e il giorno successivo, mercoledì 30 novembre, è stato protocollato al Comune di Salerno. Nell'oggetto ci sono il riferimento alla pec del 13 ottobre, inviata dalla Salernitana, ma anche il preciso e puntuale richiamo alla convenzione d'uso dello stadio, nella corretta interlocuzione tra le parti e nel rispetto dei ruoli. Il nulla osta per l'utilizzo dello stadio Arechi durante gli eventi dell'estate 2023 è un argomento caldo non solo perché Vasco Rossi e Mengoni saranno di scena da fine giugno in poi nell'impianto sportivo di via Allende. Resta un tema delicato, perché da convenzione d'uso dello stadio il Comune di Salerno, proprietario dell'impianto (si dovrà discutere anche della concessione pluriennale), può avocare a sé la scelta di alcune date utili e precettarle per far svolgere eventi terzi, diversi dalla partita della Salernitana e dagli allenamenti. A propria volta, la Salernitana che è responsabile della manutenzione del manto erboso, dà il via libera a patto di essere sgravata da eventuali oneri di rifacimento del terreno di gioco, se sarà danneggiato. La manleva, appunto, è richiamata proprio dall'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, in una lettera che è stata indirizzata al direttore del settore strutture comunali, Luigi Mastrandrea. "Subordiamo il nostro nulla osta alla vostra dichiarazione di assunzione del rischio per eventuali danni". La Salernitana sottolinea. Adesso il pallone rimbalza nella metà campo del Comune di Salerno.