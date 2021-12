La Salernitana e il futuro, la nota di Cerruti: "Non sono coinvolto ma sensibilizzo imprenditori"

"HJo sensibilizzato l’ambiente e possibili azionisti affinchè fosse viva l’attenzione nei confronti di questa realtà, la Salernitana". Lo scrive in una nota Domenico Cerruti, a proposito di un suo possibile, ventilato interesse all'acquisizione delle quote azionarie del cavalluccio marino. Dopo l'ultimatum di Gravina - il 31 dicembre deve esserci il preliminare di acquisto, altrimenti la Salernitana sarà esclusa dal campionato, Cerruti ha diffuso una nota stampa.

La precisazione

Il suo interesse-coinvolgimento è di tipo emotivo e non imprenditoriale, cioè per amore della casacca granata ne avrebbe perorato la causa parlandone con imprenditore. Quello che Lotito chiamava humus: terreno fertile, coagulare interesse. Cerruti scrive: "Smentisco nuovamente le notizie circolate in questi giorni riguardanti un possibile interessamento verso l’acquisto della Salernitana Calcio. Voglio precisare che le notizie non trovano fondamento e, da parte mia, non verrà formalizzata nessuna proposta per l’acquisizione delle partecipazioni societarie della Salernitana". Cerruti il 21 dicembre era in Federcalcio: ha incontrato Gravina del quale è molto amico. E lo ha fatto nel giorno del Consiglio Federale che avrebbe dovuto concedere ulteriore margine ai trustee oppure ribadire, com'è accaduto, che la deadline era e resta il 31 dicembre. Il motivo della sua presenza? "Negli ultimi mesi, nonostante la carica che ricopro in E-Way Finance S.p.a. e le attività che seguo mi tengano impegnato quotidianamente tra Roma e Milano, avendo a cuore le sorti della Salernitana e della città, ho sensibilizzato l’ambiente e possibili azionisti affinchè fosse viva l’attenzione nei confronti di questa realtà. Come già accennato nella giornata di ieri, la mia presenza in Figc aveva l’unico obiettivo di porgere i saluti al caro amico nonché presidente federale Gabriele Gravina. L’augurio e la speranza è che venga presentata un’offerta entro il 31 dicembre e che la Salernitana possa continuare il glorioso percorso realizzato sino ad oggi"..