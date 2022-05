Salvezza granata, il ricco premio per i giocatori: spera anche Colantuono

Ci sono anche Gondo, Aya, Bogdan e lo staff tecnico (Pestrin, Lamberti, Celia, Pescosolido, Laurino) tra i beneficiari del ricco premio salvezza che il patron della Salernitana, Danilo Iervolino, è pronto a corrispondere ai granata, se contro l'Udinese scriveranno la pagina più bella della storia della Bersagliera. I giocatori ne hanno parlato e hanno deciso di presentare in autonomia un piano di ripartizione al club, che lo ha approvato: i premi individuali seguono un ordine che è inversamente proporzionale allo stipendio. Significa dunque che il premio è più alto per chi ha uno stipendio più basso.

Lo scenario



Gondo intascherà 90mila euro. 97mila, invece, sono previsti per Bogdan. Aya può incassare 14mila euro. Ederson, Mikael e Bohinen: 79mila euro a testa. Bonazzoli può essere ingolosito da 185mila euro di premio, 189mila euro per Vergani, Fiorillo, Veseli, Strandberg, Obi, Jaroszynski, Kastanos, Ruggeri, Ranieri, Veseli, Djuric. 190mila euro per Di Tacchio, Capezzi, Schiavone, Belec Mamadou Coulibaly, Zortea, Gyomber. Delli Carri si attesta a quota 191mila euro e Gagliolo potrebbe percepire 187mila euro. Ribéry ha un premio di 130mila euro, alla stregua di Lassana Coulibaly. 132mila euro per Kechrida. Sepe, Radovanovic, Perotti, Mousset, Verdi, Fazio, Mazzocchi, Dragusin guadagneranno poco più di 100mila euro. I premi per lo staff oscillano tra 15mila e 6mila euro. A differenza di Fabrizio Castori, primo allenatore della stagione, Stefano Colantuono ha rinnovo automatico del contratto in caso di salvezza.