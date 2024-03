Crisi Salernitana, striscione ultras per Iervolino: "Cordiali Saluti Salerno"

Luci all'Arechi, nel piazzale antistante la tribuna. A pochi giorni dala delicata sfida casalinga contro il Lecce - molto delicata per tanti motivi - i supporter granata hanno deciso di srotolare metri di carta e indirizzare un lungo striscione al presidente della Salernitana, Danilo Iervolino.

"I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Del domani nessuna certezza. Iervolino, pretendiamo chiarezza", hanno scritto gli autori del testo rivolto alla cabina di regia granata. La firma? Lo striscione termina con "Cordiali Saluti Salerno". A volerlo interpretare considerando solo le iniziali delle tre parole, la chiusura dello striscione contiene la C di Curva, la S di Sud e la S di Siberiano. Un modo sottile di esprimere il proprio dissenso, ansia di futuro, voglia di rilancio firmando come se Cordiali Saluti Salerno fosse un acronimo. Staviolta lo striscione non è appeso e replicato in diversi quartieri della città come, accadde dopo la partita casalinga contro il Bologna ma in un luogo simbolo e condiviso, ai piedi dello stadio Arechi dove la Salernitana produce risultati sconfortanti, sotto gli occhi di tutti. In questo stadio (venduti al momento 3300 biglietti) gli ultras di tutti i gruppi della curva Sud saranno ancora presenti sabato. Il dg Sabatini ha già suonato la carica nel proprio discorso alla squadra: "Sabato voglio vincere". Il Lecce ha cambiato allenatore: ha esonerato D'Aversa, al suo posto c'è Gotti.