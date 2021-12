Vendita della Salernitana, la nota dei trustee: "Decisione entro il 15 dicembre"

"Saprete tutto entro il 15 dicembre". Come annunciato nelle precedenti comunicazioni, i trustee della Salernitana hanno diffuso una nota stampa per far luce sulle trattative per la vendita del club. Dovrà esserci un preliminare di contratto entro il 31 dicembre, pena l'esclusione della Salernitana. Uno scenario al quale nessuno vuole pensare. La tifoseria granata è in fermento, il Centro Coordinamento ha chiesto chiarezza. Lo hanno fatto anche i consiglieri Figliolia e Celano. Oggi è stata pubblicata una nota, a firma Melior Trust e Widar Trust.

La nota

"I Trustee rendono noto che sono in corso le opportune valutazioni delle offerte ricevute. Come previsto dal precedente comunicato stampa, i Trustee si riservano, entro il prossimo 15 dicembre 2021, di assumere le relative determinazioni".