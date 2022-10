Il presidente Casini in visita allo stadio Arechi: "Salernitana patrimonio per la Serie A"

Allo stadio Arechi, in occasione di Salernitana-Verona, ci sono il Prefetto Russo e anche il presidente della Lega Serie A, Casini. Quest'ultimo ha rilasciato un'intervista prima della gara, soffermandosi sulla importanza degli impianti fotovoltaici, sul risparmio energetico e sui nuovi interventi (la copertura) previsti allo stadio Arechi.

Le dichiarazioni

Poi ha parlato anche del valore aggiunto della Salernitana in Serie A e della sua giovane ma importante storia, come club del Sud in massima serie. "I rapporti con il presidente Iervolino sono sempre molto buoni. Per la vacatio Mondiali, al momento non sono previste altre kermesse internazionali. La Lega Serie A ha dato disponibilità per stage Nazionale. La Serie A per la Salernitana è importante, la Salernitana rappresenta una bella storia. Non è bello vedere squilibrio Nord-Sud e la Lega Serie A è contenta di avere la Salernitana in massima serie".