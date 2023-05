San Marzano, sfuma il sogno triplete

Il San Marzano è andato a Firenze per giocarsi un pezzo di storia contro il Cast Brescia, avversaria della gara valida per la finale nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Oltre 500 tifosi hanno seguito la squadra in trasferta, un'onda blaugrana che ha colorato le gradinate dello stadio Gino Bozzi. La missione triplete, però, non è andata a buon fine. Il San Marzano ha infatti perso con il punteggio di 1-0, con il gol della sconfitta siglato da Giangaspero al 78'. I ragazzi di mister Fabiano c'hanno provato fino alla fine, giocando gli ultimi minuti addirittura con cinque punte contemporaneamente in campo, ma non è bastato. Ad esultare è il Cast Brescia, per il San Marzano comunque si chiude una stagione pazzesca, coronata dalla vittoria della Coppa Italia regionale e soprattutto dalla promozione in serie D.