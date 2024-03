La Cavese vede la Serie C, Di Piazza e Addessi piegano il Budoni

Allo stadio Lamberti non si passa, vale la legge della capolista: la Cavese, con le reti di Di Piazza e Addessi (doppietta), archivia la pratica Budoni e si lancia verso la matematica promozione. Manca davvero poco alla squadra di Raffaele Di Napoli per festeggiare il ritorno in Serie C.

Avvio propositivo della formazione biancoblù che sviluppa una prima occasione al 2’: lancio lungo per Antonelli, il centrocampista calcia a botta sicura ma trova l’opposizione della difesa. Al 9’ Derosa ci prova con il destro dalla distanza, il tiro è centrale e preda di Marano. Al quarto d’ora doppia chance per i padroni di casa: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Addessi pesca Derosa che di testa impegna il portiere. Sulla ribattuta c’è Troest, ma Marano respinge con un grande intervento. Al 26’ squillo di Addessi che riceve da Megna e conclude con il mancino, la sfera termina di un soffio sul fondo. Al 34’ il Budoni si porta in attacco con un cross di Mauriello per l’incornata di Leveh, Boffelli para. Sul ribaltamento di fronte Sette chiama in causa Marano con un tentativo in girata. Nel finale di primo tempo la Cavese sblocca il punteggio: Sette imbuca per Di Piazza che approfitta della disattenzione degli avversari e batte Marano, non impeccabile in uscita. Nel recupero gli aquilotti vanno ad un passo dal raddoppio con il diagonale di Antonelli su suggerimento di Megna.

Anche nella seconda frazione di gioco la prima della classe comanda il gioco mentre gli ospiti attendono il momento giusto per ripartire. Al 54’ i sardi si scatenano in contropiede dopo un corner in favore dei metelliani, Lancioni si invola e allarga per Mauriello: il laterale si fa ipnotizzare da Boffelli. Al 56’ i blufoncè trovano la seconda rete con Addessi che, lanciato in profondità, beffa Casale e insacca alle spalle di Marano. Il gol del numero 11 mette un vero e proprio sigillo sulla partita, da quel momento la squadra di Di Napoli controlla senza troppe difficoltà. Al 71’ Demoleon, appena entrato in campo, rischia di innescare Foggia, Marinacci fa una chiusura provvidenziale sull’attaccante. Pochi secondi dopo la Cavese cala il tris: con un diagonale chirurgico Addessi fulmina ancora Marano e realizza la sua personale doppietta. Nelle battute conclusive dell’incontro si registrano le iniziative di Felleca (79’), Foggia (83’) e Barboza (86’). Il punteggio al Lamberti non cambia più e i biancoblù fanno un altro balzo per il ritorno in Serie C.

Il tabellino

Cavese (3-5-2): Boffelli; Buschiazzo, Troest, Derosa (75’ Cinque); Megna, Antonelli (85’ Gueye), Konate, Sette, Tropea (66’ Lops); Addessi (73’ Felleca) Di Piazza (66' Foggia). A disp.: Lucano,, Collura, Chiarella, Faella. All.: Di Napoli

Budoni (3-4-3): Marano; Farris, Casale, Barboza; Marinacci (81’ Colazzilli), Basuardo (70’ Demoleon), Bammacaro, Mauriello; Leveh (61’ Quintero), Imoh (67’ Idogaya), Lancioni (75’ Toskic) A disp.: Thiam Naby, Colazzilli, Desiato, Stefanoni, Tosic, Mebrouk. All.: Cerbone

Arbitro: Migliorini di Verona

Marcatori: 41’ Di Piazza (c), 56’ Addessi (C), 72’ Addessi (C)

Ammoniti: Tropea (C)