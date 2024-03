Nocerina corsara, battuta la Romana. Nappi consolida la seconda posizione

La Nocerina vince lo scontro diretto e consolida la posizione in classifica, battuta a domicilio la Romana con le reti di Citarella e Cardella. La squadra di Marco Nappi conquista il secondo successo consecutivo e incrementa il vantaggio sulle inseguitrici.

Pronti, via e i padroni di casa spingono sull'acceleratore: botta di Spinosa deviata da Tuninetti, Fantoni deve rifugiarsi in angolo. Risposta immediata dei rossoneri, al 10' Tuninetti recupera la sfera e manda fuori con una conclusione dal limite dell'area. La formazione laziale prova ad affidarsi al suo bomber Calì e alle iniziative di Vagnoni, ma i molossi fanno buona guardia e cercano di impensierire la difesa avversaria. Nelle battute finali del primo tempo, dopo un tentativo di Fiore che chiama in causa Fantoni, Citarella controlla da ottima posizione e batte Antolini con il destro.

Al rientro in campo la Nocerina raddoppia. Al 51' il portiere locale si oppone al tiro di Tuninetti, sulla respinta c'è Cardella che insacca e blinda la sua posizione in vetta alla classifica dei bomber. Ruggeri cerca di riaprire la partita, il tentativo del centrocampista della Romana si spegne sul fondo. Al 64' Carbone sfiora il bersaglio, poi è Armini ad andare ad un passo dalla rete con un colpo di testa al 71'. Sul ribaltamento di fronte squillo ospite al 76' con un'azione di Liurni: l'estremo difensore para. Potenziali occasioni anche per Rossi al 79' e per Guida all'85'. Nel recupero i rossoneri vanno alla ricerca del terzo gol, ma il punteggio non cambia più. Al triplice fischio la brigata di Nappi vince e aumenta il gap sulle avversarie in lotta per un posto in griglia playoff.

Il tabellino

Romana (3-5-2): Antolini; Redondi, Tarantino, Sfanò; Vagnoni (52’ Ferraro), Errico, Ruggeri (61’ Carbone), Spinosa, Fiore (52’ Minnocci); Romagnoli (52’ Armini), Calì. A disp.: Mastrangelo, Avellini, Paolelli, Rufo, Nannini. All.: D’Antoni

Nocerina (4-3-3): Fantoni; Mariano (73’ Dorato), Mazzei, Pinna, Esposito (80’ Gadaleta); Carotenuto, Tuninetti, Citarella (66’ Rossi); Liurni (80’ Garofalo), Cardella (66’ Cardella), Guida. A disp.: Venturini, Petti, Vecchione, Garofalo, Gaetani. All.: Nappi

Arbitro: Molinaro di Lamezia

Marcatori: 42’ Citarella (N), 51’ Cardella (N)

Ammoniti: Ruggeri, Errico, Spinosa (R), Tuninetti, Liurni, Citarella (N)