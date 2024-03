Paganese da incubo, pesante ko al "Torre": il Gravina fa manita

Un pomeriggio da incubo per la Paganese. Reduce dalla sconfitta sul campo del Casarano, la squadra di Vincenzo Supino rientra allo stadio Torre e rimedia un pesante ko contro il Gravina. La formazione guidata da Raimondo Catalano si impone in Campania con il risultato di 5-2.

Partenza sprint degli ospiti che passano subito in vantaggio. Coppola colpisce la traversa dal limite dell’area, Struciuc si avventa sulla palla ma trova la respinta di Pinestro: Santoro ruba il tempo a tutti e sblocca la sfida. In avvio meglio i gialloblù che sfiorano il raddoppio al 3’ con un palo colpito dall’autore del gol su assist di Lauria e al 9’ con Coppola che calcia alto su suggerimento di Stauciuc. Al 12’ gli azzurrostellati agganciano il pareggio con Iannone che raccoglie una deviazione di Schulz su tiro di Setola e insacca con una botta angolata. Al 22’ il Gravina si riporta avanti nel punteggio con un destro forte di Coppola dai trenta metri, battuto Pinestro. Al 36’ c’è spazio anche per il tris dei pugliesi con Stauciuc che, servito da un compagno, si presenta davanti all’estremo difensore e lo supera. La prima frazione si chiude con un tiro centrale di Faiello.

Giornata da dimenticare per la Paganese che ad inizio ripresa subisce dagli avversari pure la quarta rete. Al 46’ destro chirurgico di Coppola che trafigge Pinestro e mette di nuovo il suo sigillo sul match. Al 58’ i padroni di casa accorciano con un calcio di punizione: la palla carambola sul ginocchio di Morales e finisce in rete. Al 64’ il portiere azzurrostellato deve opporsi ai gialloblù, evitando soltanto momentaneamente la manita degli avversari. Il quinto gol del Gravina infatti arriva al 68’ con Corigliano che si fa trovare pronto sul passaggio di Ledesma e con un tocco morbido fa 5-2. Poco altro nelle fasi conclusive dell’incontro, i pugliesi amministrano e vincono. Secondo stop di fila per la squadra di Supino che resta distante otto lunghezze dalla zona playoff.

Il tabellino

Paganese: Pinestro, Galeotafiore, Orefice, Del Gesso, Setola, Faiello (54’ Coratella), Porzio (78’ Perulli), Iannone, Esposito (68’ De Feo), Petrosino (52’ Montoro), Donnarumma (94’ Parisi). All.: Supino

Gravina: Schulz, Morales, Chiaradia, Daddario, Ledesma, Lauria, Curvino (54’ Orlando), Semonella (75’ Vidal), Santoro (88’ Bodul), Coppola (48’ Corigliano), Stauciuc (75’ Pantano). All.: Catalano

Arbitro: Rodrigari di Bergamo

Marcatori: 1’ Santoro (G), 12’ Iannone (P), 22’ Coppola (G), 36’ Stauciuc (G), 46’ Coppola (G), 58’ aut. Morales (P), 68’ Corigliano (G)

Ammoniti: Petrosino, Esposito (P), Corigliano, Vidal (G)