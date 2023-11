Sfida inedita al San Francesco per la Nocerina contro la Romana

Reduce dal pari esterno nel derby con il San Marzano, la Nocerina di mister Nappi torna al San Francesco per affrontare la Romana domani alle 14:30.

L’avversario è inedito in tutti i sensi. Perché la Romana F.C. è un progetto nuovo, nato in estate cambiando la denominazione della Lupa Frascati. Della precedente esperienza, tuttavia, sono i difensori Avellini e Paolelli, i centrocampisti Ferraro e Ruggeri e l’attaccante Armini. Dentro, tanti volti nuovi che, nel complesso, fanno della compagine con sede a Roma una squadra in grado di navigare in acque più che tranquille. In difesa è arrivato il blocco del Tivoli della passata stagione costituito da Sfanò, Tarantino e Vagnoni. In mediana Fiore dall’Angri, Lisi e Spinosa dal Ravenna, Nannini dal Vis Artena, Ricozzi dal Crema e Succi dall’Ostiamare. In avanti Alagna dal Potenza, Calì dal Montespaccato e Macrì dalla Pistoiese.

In panchina, dalla terza giornata, siede David D’Antoni che ha preso il posto di Roberto Chiappara, confermato in estate. I laziali sono sul filo della zona play-out a 13 punti frutto di tre vittorie e quattro pareggi. Quattro le sconfitte subite per un totale di dieci reti realizzate (penultimo attacco del torneo assieme a quello del Cassino) e quattordici subite. Fuori casa, finora, una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte per quattro gol fatti e dieci subiti. Cannoniere della squadra è l’attaccante Calì con quattro reti. A seguire il centrocampista Spinosa a quota tre. Un gol ciascuno per il difensore Vagnoni e gli attaccanti Alagna e Macrì.

Arbitro dell’incontro sarà Riccardo Tropiano di Bari.

Di seguito l’attuale rosa della Romana. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate all’undicesima giornata.

ROMANA – Allenatore: Roberto Chiappara poi David D’Antoni

PORTIERI

1 - Lorenzo Allegrucci (Proveniente dal Montespaccato – 2005) (7/-9)

77 - Otello Antolini (Proveniente dalla Turris – 2006) (4/-5)

22 – Emanuele Mastrangelo (Proveniente dall’Urbetevere – 2006) (0/-0)



DIFENSORI

16 – Luca Avellini (Confermato – 2003) (3/0)

14 – Francesco Brevi (Proveniente dalla Narnese – 2004) (1/0)

3 – Flavio Di Lazzaro (Proveniente dal Modena – 2006) (0/0)

5 - Andrea Paolelli (Confermato – 1997) (10/0)

13 – Marco Sfanò (Proveniente dal Tivoli – 1988) (11/0)

25 - Luca Tarantino (Proveniente dal Tivoli – 1993) (10/0)

27 - Matteo Vagnoni (Proveniente dal Tivoli – 2001) (8/1)



CENTROCAMPISTI

8 – Andrea Errico (Proveniente dal Frosinone – 1999) (1/0)

2 – Tommaso Ferraro (Confermato – 2003) (4/0)

7 – Simone Fiore (Proveniente dall’Angri – 2004) (11/0)

24 – Vincenzo Lisi (Proveniente dal Ravenna – 2001) (6/0)

48 – Matteo Nannini (Proveniente dal Vis Artena – 2004) (11/0)

21 – Pietro Passaquieti (Proveniente dall’Atletico BMG – 2004) (2/0)

20 – Simone Ricozzi (Proveniente dal Crema – 1997) (8/0)

30 - Lorenzo Romagnoli (Proveniente dal Perugia – 2005) (4/0)

11 – Federico Ruggeri (Confermato – 2003) (9/0)

23 - Marco Spinosa (Proveniente dal Ravenna – 1991) (11/3)

4 – Jacopo Succi (Proveniente dall’Ostiamare – 1994) (7/0)



ATTACCANTI

19 – Fabio Alagna (Proveniente dal Potenza – 2000) (8/1)

17 – Yuri Armini (Confermato – 2005) (11/0)

9 – Aimone Calì (Proveniente dal Montespaccato – 1997) (11/4)

10 - Davide Macrì (Proveniente dalla Pistoiese – 1996) (8/1)