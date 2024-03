La Nocerina ritrova la vittoria, il San Marzano si ferma al San Francesco

Guida apre le marcature, Cardella completa l’opera con una doppietta e supera Calì della Romana nella speciale classifica dei capocannonieri del girone. La Nocerina batte il San Marzano nel derby del San Francesco: Marco Nappi ritrova la vittoria in campionato e sale momentaneamente al secondo posto, Mauro Zironelli deve fermarsi dopo quattro risultati utili consecutivi.

I molossi passano subito in vantaggio. Al 4’ errore in disimpegno dei blaugrana, Guida ne approfitta e sblocca la partita. Dieci minuti dopo i rossoneri vanno vicini anche al raddoppio. Traversone di Pinna e colpo di testa di Gaetani, Feola si oppone con un grande intervento. Poi l’arbitro ferma l’azione per fuorigioco. La reazione degli ospiti è targata Rossi al 25’, la conclusione al volo dal limite è imprecisa. Passano pochi secondi e il San Marzano resta in dieci: Mancini commette fallo su Gaetani lanciato a rete, il direttore di gara sventola il cartellino rosso. Nonostante l’inferiorità numerica, la brigata di Zironelli risponde con un’incornata di Ferrari: Fantoni para. Al 36’ nuovo squillo degli ospiti con Camara dalla distanza, sul capovolgimento di fronte la Nocerina fa 2-0: Cardella avvia l’azione e segna su assist di Guida.

Le squadre rientrano in campo dopo l’intervallo e i blaugrana provano a muovere qualcosa rispetto alla formazione di partenza. Anche Nappi cambia qualche interprete. La prima parte della ripresa non regala particolari emozioni, ma Ferrari ha tra i piedi una ghiotta occasione al 66’: il suo tiro da ottima posizione finisce sul fondo. Al 78’ Pinna si incarica della battuta di un calcio piazzato e cerca di sorprendere Feola, il sinistro si spegne distante dalla porta. All’82’ Chiariello sfiora il gol di testa sugli sviluppi di una punizione di Marotta, poi è Cuomo a chiamare in causa Fantoni. All’87’ Cardella supera un avversario in dribbling e cala il tris, siglando la sua doppietta personale. Nel finale ci prova pure Liurni, ma il punteggio non cambia più. I rossoneri gestiscono e tornano al successo, gli ospiti devono interrompere il filotto di risultati positivi.