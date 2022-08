Uno-due Agropoli, Buccino al tappeto

Squadra in casa

Squadra in casa Agropoli

AGROPOLI-BUCCINO 2-0

AGROPOLI: Sicignano, De Sio, Maiese D., Pastore, Follera, Lopetrone, Maiese M. (Iasevoli), Mincione (71' Vuolo), Margiotta (71' D'Ambrosio), Natiello (Volta), Grande. All. Turco.

BUCCINO VOLCEI: Volzone, Murano, Sambataro, Della Casa, Donnantuoni, Amengual (Castaldo), Ambrosino, Martinelli, Senatore (Lammardo), Marrocco (Afri), Marciano. All. De Pascale.

RETI: 4' M. Maiese e 52' Margiotta.

ARBITRO: Corrado di Napoli.

Buona la prima per l’Agropoli di mister Carmine Turco, che vince il match della prima giornata del primo turno di Coppa Italia. 2-0 al Buccino grazie alle reti di Maiese che colpisce a freddo gli avversari, e del capitano Margiotta che ad inizio ripresa mette al sicuro il punteggio. Buccino che è rimasto anche in dieci a causa della doppia ammonizione per Della Casa.