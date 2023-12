Sfida salvezza a Verona, in palio c'è una fetta di Serie A: le formazioni di Hellas-Salernitana

Allo stadio Bentegodi, per lo "spareggio" salvezza, non ci sarà Dia. Non è una novità: fatta eccezione per Salernitana-Cagliari, esordio di Pippo Inzaghi sulla panchina granata, il senegalese non è quasi mai sceso in campo nelle partite che valgono doppio (già assente a Lecce e contro il Frosinone, 25' contro l'Empoli). Inzaghi in attacco si affida a Simy: lo aveva messo in naftalina dopo il gol contro il Bologna, un curioso "premio" per un giocatore che lui aveva fortemente spinto verso la lista over, propiziando l'utilizzo del primo slot al posto di Cabral, salvo poi far rientrare Cabral al posto di Stewart. A Verona adesso c'è il faccia a faccia decisivo: in Veneto Inzaghi da calciatore ha sbancato, era un giovanissimo bomber ed è rimasto nel cuore del tifo scaligero,. Probabilmente sarà l'unico risparmiato dai fischi della curva gialloblu che è stata riabilitata dalla giustizia sportiva. Sarà aperta al pubblico: cancellata la sentenza che la squalificava per cori di discriminazione territoriale rivolti ad un calciatore di colore del Cagliari.

I temi tattici

Inzaghi ha deciso di giocarsela di nuovo faccia a faccia contro una rivale che fa dell'agonismo e del temperamento le proprie armi migliori ma che - ha detto Pippo - si schiera come il Milan. Dunque la Salernitana replicherà il modulo tattico che ha spaventato il Diavolo. Inzaghi ha usato anche parole di elezione e promozione per Legowski: "Se penso a come ha pressato i centrocampisti del Milan, siamo sulla buona strada". Giorni prima, il dg Sabatini aveva ricamato su di lui con queste parole: "E' un ragazzo che ha l'argento vivo. I polacchi sono sempre giocatori affidabili". Se due indizi fanno una prova, Legowski dalle ore 18 giocherà in coppia con Coulibaly contro Hongla e Folorusho. Occhio alla posizione di Kastanos, perché potrebbe diventare strategica contro un avversario che stavolta non ha il palleggiatore Duda (ma dispone comunque dei bravi Lazovic e Ngonge). Kastanos sarà il centrale del terzetto di sottopunte schierate a sostegno di Simy, ma avrà anche il compito di indietreggiare sulla linea mediana, all'occorrenza. Potrà farlo in due posizioni diverse, in base al piazzamento di Legowski e Coulibaly: potrà mettersi al centro e diventare facitore di gioco oppure - gli riesce meglio - agire da mezzala sinistra. In difesa ci sarà Fazio contro Djuric o Henry, coadiuvato da Gyomber che dovrebbe vincere il ballottaggio con Pirola.

Le probabili formazioni

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Hien, Doig; Hongla, Folorunsho; Ngonge, Suslov, Lazovic; Henry. In panchina: Perilli, Berardi, Cabal, Faraoni, Coppola, Magnani, Terracciano, Amione, Mboula, Charlys, Saponara, Bonazzoli, Djuric, Cruz, Kallon. Allenatore: Marco Baroni.

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Legowski; Tchaouna, Kastanos, Candreva; Simy.

In panchina: Allocca, Salvati, Bronn, Pirola, Lovato, Sambia, Bohinen, Maggiore, Martegani, Cabral, Botheim, Ikwuemesi. Allenatore: Filippo Inzaghi.