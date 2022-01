"Restiamo uniti. Crediamoci!”: il neo-patron Iervolino esprime sostegno ai Granata, in vista della partita

“Questa sera guarderò i nostri ragazzi giocare e onorare con i loro sforzi i colori della U.S. Salernitana 1919! Siamo solo all’inizio. Restiamo uniti. Crediamoci!”

Lo ha scritto su Facebook il neo-presidente della Salernitana Danilo Iervolino, in attesa del passaggio di consegne che gli conferirà pieni poteri dopo l’acquisizione del club granata. Con un post sui social, dunque, Iervolino ha inteso sostenere la squadra in vista della sfida di questa sera contro l’Hellas Verona. Conto alla rovescia per la partita.