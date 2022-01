E' il giorno di Verona-Salernitana, il pallone rotola di nuovo: le formazioni

La Salernitana torna in campo a distanza di quasi un mese dall'ultima partita disputata: 0-5 allo stadio Arechi, il 17 dicembre, contro l'Inter. Poi c'è stata la corsa contro il tempo per salvare il club: Iervolino, presidente in pectore, attende l'approvazione del bilancio e dovrà versare altri 9,5 milioni di euro per dare esecutività, a partire dal mercato, al suo nuovo investimento.

Avvocati in campo

Nel frattempo due partite sono finite sub iudice: Udinese-Salernitana del 21 dicembre e Salernitana-Venezia, altra gara fantasma, non disputata il 6 gennaio. Hanno un denominatore comune: l'ordinanza dell'Asl che aveva disposto il blocco dell'attività sportiva per i tesserati granata isolati o per i contatti stretti in quarantena, a causa del Covid. Poi il Tar Campania, sezione di Salerno, recependo il ricorso della Lega Serie A che nel frattempo ha stilato un nuovo protocollo - in campo si scende disponendo anche di 13 elementi, compreso un portiere e compresi i Primavera - ha stoppando l'ordinanza. C'è la sospensiva, c'è la Camera di Consiglio fissata l'8 febbraio, ma questa è un'altra storia. La prossima, stasera, dovrò scriverla solo il pallone.

Così in campo

Allo stadio Bentegodi, alle ore 20.45, la Salernitana sarà scortata da 48 ultras. Altri non hanno potuto partecipare alla trasferta. Messaggi sulle pagine Facebook: "Fermati dal Covid".



HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Tameze, Veloso, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disp: Toniolo, Kivila, Terracciano, Sutalo, Ruegg, Depaoli, Lasagna, Kalinic. Allenatore: Tudor.

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Gagliolo; Zortea, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Veseli; Djuric, Gondo. A disp: Belec, De Matteis, Motoc, Perrone, Jaroszynski, Kechrida, Schiavone, Capezzi, Russo, Bonazzoli, Cannavale. Allenatore: Colantuono

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

Diretta tv: Dazn