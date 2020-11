Il Cosenza fa ricorso: non sarà omologata la vittoria della Salernitana

La vittoria della Salernitana a Cosenza resterà sub judice. Il club silano, infatti, ha preannunciato reclamo: invoca l'errore tecnico commesso dall'arbitro quando ha ammonito Ba che al 76' entrava in campo al posto di Bruccini, non ancora uscito, provocando una singolare superiorità nunmerica del Cosenza, dodici contro undici. Poi Ba ha commesso un nuovo fallo ed è stato espulso. A giudizio del Cosenza non avrebnbe dovuto subire la prima ammonizione, pagando per colpe non proprie. La Salernitana attende. La sua controdeduzione è l'utilizzo di quattro slot da parte del Cosenza se la sostituzione di Bruccini con Ba si è esaurita in un secondo momento, gli avversari hanno poi effettuato un altro cambio, superando il numero di slot a propria disposizione (cinque sostituzioni ma in tre mosse e invece ne hanno fatte quattro). Il giudice non dovrebbe omologare il risultato, alla luce del preannunciato reclamo da parte del Cosenza.

La nota

“La Società Cosenza Calcio inoltrerà agli organi competenti della giustizia sportiva un preannuncio di reclamo in merito all’episodio avvenuto al minuto 75 del secondo tempo della gara Cosenza – Salernitana che ha portato all’espulsione del calciatore Abou Malal Ba. I vertici della società, con il supporto dell’area legale, hanno richiesto gli atti di gara per valutare se e in che misura vi siano state negligenze e/o violazioni delle norme regolamentari tali da ledere il corretto svolgimento della partita”. L'avvocato Gentile, legale della Salernitana, attende di esaminare i carteggi. Abou Malal Ba, ha scritto un post su Instagram: “Momento imbarazzante ieri con la sconfitta e la mia ridicola espulsione. Abbiamo pagato le conseguenze della disattenzione del quarto uomo e non ero vigile sul mio secondo giallo. Chiedo scusa a tutti per la mia disattenzione”.

Monza-Salernitana

Nel frattempo cambia orario la partita Monza-Salernitana: il 30 dicembre in campo alle ore 16 anziché alle 18.30.