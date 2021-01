Si riparte da Empoli-Salernitana: Castori perde Lombardi, nuovo ko

Cristiano Lombardi getta la spugna: si è di nuovo fatto male. L'esito della risonanza magnetica è impietoso: si è procurato una lesione muscolare alla coscia sinistra. Domani i granata faranno tamponi e al termine della rifinitura partiranno in treno per Firenze. L'allenatore resta silenzio stampa. Il club granata prolunga, dunque, la decisione già presa dopo Salernitana-Pordenone. Tengono banco, però, la partita immimente e il mercato. Adesso c'è bisogno anche di ingaggiare un sostituto di Lombardi, per il quale è sempre più probabile l'intervento chirurgico.

Il comunicato della Salernitana

"L.ombardi si è sottoposto a risonanza magnetica, che ha evidenziato - scrive la Salernitana - una lesione muscolare nella regione posteriore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni".