Mercato granata: Capezzi è della Salernitana, Jallow al Vicenza

Leonardo Capezzi è un giocatore della Salernitana. Di nuovo: era stato ingaggiato l'anno scorso nella sessione di gennaio, era ritornato alla Sampdoria, proprietaria del cartellino, per fine prestito e adesso si riaccasa all'ombra dell'Arechi. Un rinforzo per Castori: servirà a rimpolpare la zona nevralgica che necessita di ulteriori innesti. Capezzi è arruolabile per la sfida di Coppa Italia in programma domani allo stadio Arechi contro il Sudtirol. Capezzi, classe '95, si trasferisce alla Salernitana a titolo definitivo: ha firmato un contratto che lo lega al club granata fino al 2023 e indosserà la maglia numero 28.

La cessione

Lamin Jallow ha svuotato l'armadietto e ha raggiunto Vicenza. L'attaccante gambiano ha sostenuto le visite mediche in Veneto e si è trasferito al club berico a titolo definitivo. La Salernitana incassa 500mila euro dalla sua cessione. Ritroverà i granata da avversario il 20 ottobre. Jallow ha messo a segno 12 gol in 59 partite giocate con l'ippocampo.

La foto che pubblichiamo è tratta dal sito US Salernitana 1919