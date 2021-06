Futuro granata: Lotito valuta il trust e tratta con Andrea Lombardi

La trattativa c'è ma occorre più tempo per affidare la Salernitana in mani solide (individuate) e guardare con serenità al futuro. E' questo il punto di vista dei co-patron Lotito e Mezzaroma che si accingono a presentare alla Federcalcio il loro progetto di lavoro, il trust.

I dettagli

Mentre Fabiani viaggia spedito verso Villa San Sebastiano, dove si susseguono gli incontri fiume, in mattinata è spuntato l'identikit di Andrea Lombardi. Lo scrive Storiesport, a firma del collega Michele Spiezia. Originario della provincia di Salerno ma impegnato a Roma come amministratore delegato di Magister Group, che ha agenzie per il lavoro, società di servizi, società editrici e anche società di ristorazione. La Magister Group in che modo risponde? “Non possiamo confermare, né smentire”. Mancano undici giorni al 25 giugno e Gravina, a margine della conferenza stampa a Casa Azzurri, ha chiesto tempi certi e rispetto dei paletti e delle norme che disciplinano il trust. Lotito e Mezzaroma ritengono di aver trovato la soluzione giusta.